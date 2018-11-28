В Крыму арестовали матроса с украинского буксира "Яны Капу"

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января украинского матроса с буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду избирает меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Во вторник 15 моряков были арестованы судом в Симферополе и Керчи до 25 января 2019 года.

"Избрать Семидоцкому Евгению меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — зачитал приговор судья.

Ареста на 2 месяца подозреваемого потребовало следствие, сам Семидоцкий в своем слове суду согласился с заключением под стражу.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>