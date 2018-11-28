В Крыму арестовали матроса с украинского буксира "Яны Капу"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января украинского матроса с буксира "Яны Капу" Евгения Семидоцкого, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Семидоцкому Евгению меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — зачитал приговор судья.
Ареста на 2 месяца подозреваемого потребовало следствие, сам Семидоцкий в своем слове суду согласился с заключением под стражу.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.