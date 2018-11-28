Страховщик ВСК начал оценку ущерба ледоколу "Виктор Черномырдин"

Ледокол Виктор Черномырдин на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге после пожара

Ледокол Виктор Черномырдин на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге после пожара

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Страховая компания ВСК, выступившая страховщиком строящегося в Санкт-Петербурге ледокола "Виктор Черномырдин", приступила к оценке ущерба, причиненного судну пожаром, сообщила пресс-служба страховщика.

Ранее в среду в пресс-службе "Адмиралтейских верфей", где стоится дизель-электрический ледокол, сообщили РИА Новости, что он был застрахован в ВСК.

Страховщик подтвердил информацию, уточнив, что, в том числе, "застрахованы риски повреждения судна во время строительства, расходы, связанные со спасением и предотвращением убытков, а также гражданская ответственность судостроительной компании перед третьими лицами".

"САО "ВСК" приступило к процедуре рассмотрения произошедшего убытка и установления размера ущерба, причиненного застрахованным объектам", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что страхователем является ООО "Балтийский завод – Судостроение", все риски по договору были перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании.

Пожар произошел вечером 27 ноября, пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей, сообщило северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ.