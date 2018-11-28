СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — сказал судья Виктор Можелянский.
Среди 24 задержанных военнослужащих Украины были два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также ранее были арестованы на два месяца. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.
По данным украинского СМИ "Левый берег", командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица стал известным на Украине еще в марте 2014 года, отказавшись присягать РФ и спев гимн Украины на плацу Нахимовского военно-морского училища в Севастополе вместе с еще несколькими курсантами.
В октябре 2018 года украинский "24 канал" сообщал, что Небылица будет командовать одним из катеров типа Island, которые США передали Украине.
О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>