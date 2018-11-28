В Крыму на два месяца арестовали командира бронекатера "Никополь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира бронекатера "Никополь" Богдана Небылицу, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду избирает меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков, которые на трех кораблях нарушили границы РФ 25 ноября. Во вторник суд арестовал на два месяца командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — сказал судья Виктор Можелянский.

Среди 24 задержанных военнослужащих Украины были два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока также ранее были арестованы на два месяца. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

По данным украинского СМИ "Левый берег", командир бронекатера "Никополь" Богдан Небылица стал известным на Украине еще в марте 2014 года, отказавшись присягать РФ и спев гимн Украины на плацу Нахимовского военно-морского училища в Севастополе вместе с еще несколькими курсантами.

В октябре 2018 года украинский "24 канал" сообщал, что Небылица будет командовать одним из катеров типа Island, которые США передали Украине.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>