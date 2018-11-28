Звонки от минировании ТЦ в Москве поступали из-за границы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все анонимные звонки о "минировании" крупных торговых центров в Москве поступили из-за границы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Откуда именно идут звонки, выясняется", — уточнил собеседник агентства.

Ранее в столице эвакуировали четыре тысячи посетителей из двенадцати крупных торговых центров.

"Уже эвакуировано 3,75 тысячи человек, из них 1,5 тысячи из ТЦ "Гагаринский", — сказал собеседник агентства.

Сообщалось о том, что людей выводят с территории Киевского вокзала, но в РЖД эту информацию опровергли.

При этом ни один звонок о минировании не подтвердился.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень прошлого года. Тогда было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.