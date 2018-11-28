В Крыму арестовали украинского мичмана Шевченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца мичмана одного из трех кораблей ВМС Украины, задержанных при нарушении границы России в Керченском проливе, Андрея Шевченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Всего были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник Киевский районный суд арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще троих моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

В среду Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать материалы по избранию меры пресечения задержанным морякам.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — сказал судья Виктор Можелянский.

По данным следователя, Шевченко предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ. При этом сам Шевченко в зале суда просил отпустить его под залог.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости >>