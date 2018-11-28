Во Владимирской области в жилом доме взорвался газ

Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Киржачском районе Владимирской области. 28 ноября 2018

Последствия взрыва газа в двухэтажном доме в Киржачском районе Владимирской области. 28 ноября 2018

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва газа в двухэтажном 16-квартирном доме в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.

По предварительной информации, взрыв произошел на первом этаже дома в деревне Барсово.

Собеседник агентства уточнил, что один из пострадавших находится в больнице.

Представитель ГУ МЧС по региону сообщила РИА Новости, что один человек остается под завалами.

По ее словам, на месте происшествия работают 33 человека и 13 единиц техники.

В областной администрации отметили, что в деревне Барсово находится военный городок. Руководство региона выехало на место ЧП.