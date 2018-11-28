Суд в Крыму арестовал матроса с украинского бронекатера "Никополь"

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января старшего матроса Вячеслава Зинченко, который на бронекатере "Никополь" нарушил границы РФ в Черном море, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения Вячеславу Зинченко в виде заключения под стражу до 25 января", — сказал судья.
Ходатайство адвоката об избрании домашнего ареста на основании того, что у задержанного есть родственники в Феодосии и Симферополе, было отклонено.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.