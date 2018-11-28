Суд в Крыму арестовал матроса с украинского бронекатера "Никополь"

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

Наручники на руках одного из задержанных моряков в суде Симферополя. 28 ноября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января старшего матроса Вячеслава Зинченко, который на бронекатере "Никополь" нарушил границы РФ в Черном море, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду избирает меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков, которые на трех кораблях нарушили границы РФ 25 ноября. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Суд в Симферополе и Керчи во вторник арестовал 15 моряков до 25 января 2019 года.

"Избрать меру пресечения Вячеславу Зинченко в виде заключения под стражу до 25 января", — сказал судья.

Ходатайство адвоката об избрании домашнего ареста на основании того, что у задержанного есть родственники в Феодосии и Симферополе, было отклонено.

Среди 24 задержанных военнослужащих Украины были два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>