В СК рассказали подробности ДТП с участием саратовского экс-прокурора

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник прокуратуры Саратовской области обвиняется в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого пострадал мотоциклист, однако фигурант дела признал только нарушение правил дорожного движения, но отрицает, что был пьян, сообщило в среду областное СУСК.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 августа в поселке Затон в Саратове столкнулись автомобиль Audi, зарегистрированный на работника прокуратуры региона Виталия Медникова, и мотоцикл Kawasaki, в результате ДТП водитель мотоцикла с серьезными травмами госпитализирован. Местные СМИ сообщали, что владельцем Audi является сын судьи саратовского арбитража Марины Медниковой. В совершении аварии признался отец владельца машины, но после отказался от своих показаний, и с повинной к следователям явился Виталий Медников, который после ДТП уволился из прокуратуры.

"Следователями СК на основе собранных по делу доказательств 32-летнему бывшему сотруднику прокуратуры предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до четырех лет лишения свободы.

Следователи установили, что экс-прокурор за рулем Audi Q3 в ночь на 18 августа в момент столкновения с мотоциклом находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота, причинившие тяжкий вред его здоровью.

"В ходе допроса обвиняемый признал вину в нарушении правил дорожного движения, в результате чего потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, однако, отрицал довод обвинения о том, что во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения", — отмечается в сообщении.

В СК добавили, что сейчас обвиняемый и его защитник уведомлены об окончании расследования. "Потерпевший приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления с делом обвиняемого и его защитника оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", — пояснили в ведомстве.