Пожар на заводе в Стерлитамаке не повлиял на экологию в городе

УФА, 28 ноя — РИА Новости. Пожар на стерлитамакском заводе "Синтез-Каучук" в Башкирии не повлиял на экологию города, предприятие работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба предприятия.
"После оперативного устранения огня и проверки работоспособности промышленные установки были выведены на нормальный технологический режим. С 29 ноября предприятие выйдет на плановые объемы производства продукции",- говорится в сообщении.
По данным пресс-службы завода, лабораторией промышленной санитарии превышения норм ПДК и ПДВ загрязняющих веществ не выявлено, "угрозы экологической обстановке города нет".
"На данный момент комиссия по расследованию инцидента выясняет причины возникновения аварии. Четырем работникам АО "Синтез-Каучук", пострадавшим при возгорании, оказывается вся необходимая помощь", — информирует завод.