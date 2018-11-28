Суд в Крыму арестовал на два месяца задержанного сотрудника СБУ Драча

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя в среду заключил под стражу на два месяца сотрудника Службы безопасности Украины Андрея Драча, задержанного при нарушении российской границы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее следствие попросило суд арестовать Драча до 25 января 2019 года, ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Всего были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник один районный суд арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а другой заключило под стражу еще троих моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

В среду Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать материалы по избранию меры пресечения задержанным морякам.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2019 года", — огласил решение судья Виктор Можелянский.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.