Следствие в Крыму попросило арестовать задержанного сотрудника СБУ Драча

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Следствие в Крыму просит суд арестовать на два месяца сотрудника службы безопасности Украины Андрея Драча, задержанного при нарушении госграницы РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Всего были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. Во вторник Киевский районный суд арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков, а Керченский городской суд арестовал на два месяца еще троих моряков, получивших ранения, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.

В среду Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать материалы по избранию меры пресечения задержанным морякам.

"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2019 года", — сказал следователь в суде. По его словам, Драчу предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Драч в суде сообщил, что родился в 1994 году в Винницкой области Украины. Он подтвердил, что является военнослужащим Украины.

В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>

