Следствие в Крыму попросило арестовать задержанного сотрудника СБУ Драча

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Следствие в Крыму просит суд арестовать на два месяца сотрудника службы безопасности Украины Андрея Драча, задержанного при нарушении госграницы РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Киевский районный суд Симферополя продолжил рассматривать материалы по избранию меры пресечения задержанным морякам.
"Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 января 2019 года", — сказал следователь в суде. По его словам, Драчу предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны.