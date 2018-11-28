Здание Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. Архивное фото

Здание Киевского районного суда Симферополя, где будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя возобновил заседания, где избирают меру пресечения украинским морякам, которые на трех кораблях в Черном море нарушили границу РФ и были задержаны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе в среду изберет меру пресечения для девяти из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи. Во вторник 15 моряков были арестованы судом в Симферополе и Керчи до 25 января 2019 года.

"Будет девять заседаний (по числу задержанных). Судьи будут те же. К некоторым задержанным на заседание прибыли родственники", — сказала представитель суда перед началом заседания.

Заседания будут проходить в трех залах суда.

Ранее источник в правоохранительных органах Крыма сообщил РИА Новости, что одним из тех, кому в среду вынесут меру пресечения, будет сотрудник СБУ Андрей Драч, который, по данным ЦОС ФСБ, был одним из тех, кто координировал действия кораблей украинских ВМС в Керченском проливе.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией, по его оценке, Киев нарушил ключевые положения международного права. Он отметил, что действия ВМС Украины были очень опасными и создавали угрозу для движения судов.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>