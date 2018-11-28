В Москве осудили членов ИГ* за подготовку терактов и вербовку боевиков

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В Москве на длительные сроки осуждены члены террористической группировки "Исламское государство"*, готовившие теракты и вербовавшие боевиков для войны в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по городу Москве и Подмосковью.

Сообщается, что органами ФСБ пресечена деятельность ячейки ИГ*, члены которой осуществляли финансирование, вербовку граждан и их переправку в Сирию для участия в боевых действиях, а также готовили теракты в московском регионе.

Отмечается, что главой данной преступной группы являлся находящийся на территории Турции гражданин Таджикистана Солихов. В ходе обысков по адресам проживания членов преступной группы было изъято оружие, боеприпасы, СВУ, а также компоненты для его сборки.

"Участники данной группировки в соответствии с приговором Московского окружного военного суда были признаны виновными в совершении выше указанных преступлений и приговорены к различным срокам тюремного заключения с отбыванием в исправительном учреждении строго режима. Двадцать восьмого ноября данный приговор Московского окружного военного суда вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России