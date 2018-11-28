В Госдуме предложили ужесточить наказание для "телефонных террористов"

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Глава комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) считает, что надо уравнять наказание для пособников террористов и лиц, отправивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал уже 12 крупных торговых центров и Киевского вокзала в Москве эвакуируют после анонимных звонков с угрозой "минирования".

Политик напомнил, что летом этого года он внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект об изменениях в статью 207 Уголовного кодекса, направленный на усиление уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

"Своими ложными сообщениями "телефонные террористы" отвлекают правоохранительные органы от предотвращения реальных угроз и создают нервозную обстановку в обществе, провоцируют панику. Большие ресурсы тратятся на ликвидацию их последствий, а полученная в результате этого информация о времени реагирования, количестве задействованных специалистов, маршрутах эвакуации людей может использоваться уже для проведения настоящего теракта. Кроме того, достаточно мягкое наказание за звонки о "минировании" открывает перед террористическими группировками широкие перспективы для вербовки добровольных помощников на территории нашей страны", — цитирует Дегтярева его пресс-служба.

"Поэтому мы предлагаем уравнять наказание для пособников террористов и лиц, отправивших заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — заявил политик.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.