Экс-участника "Дома-2" будут судить за избиение бывшей жены и порнографию

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Житель Воронежской области ответит в суде за избиение бывшей супруги, незаконное распространение сведений о ее личной жизни, а также за изготовление порнографии; по данным СМИ, речь идет об экс-участнике реалити-шоу "Дом-2" Романе Карамышеве, сообщил Борисоглебский городской суд Воронежской области.

"В Борисоглебский городской суд… поступило уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя К., обвиняемого в совершении трех преступлений", — сообщил суд, отметив, что "все три преступления были совершены в отношении одного лица – бывшей супруги обвиняемого".

Уточняется, что мужчина обвиняется в незаконном распространении в СМИ сведений о частной жизни бывшей супруги, составляющих ее личную тайну. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в СМИ и интернете порнографических материалов, отмечает суд.

"Так же К. совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

По данным интернет-портала "Вести Воронеж", обвиняемый – бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Карамышев. В шоу он участвовал в феврале-марте 2018 года. Вскоре после того, как он вернулся домой, его бывшая жена заявила о том, что он ее избил, утверждает " Вести Воронеж ". Далее, по данным портала, конфликт бывших супругов дошел до того, что Карамышев выложил в интернет интимные фото и видео бывшей супруги.

Помощник председателя Борисоглебского городского суда Виктор Лысенко пояснил РИА Новости, что не имеет права раскрывать личные данные обвиняемого.

"Сейчас заявлены закрытые предварительные слушания по делу. Возможно, и процесс будет закрытый, потому что это связано с личной, семейной тайной", — отметил Лысенко.