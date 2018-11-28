Экс-участника "Дома-2" будут судить за избиение бывшей жены и порнографию

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Житель Воронежской области ответит в суде за избиение бывшей супруги, незаконное распространение сведений о ее личной жизни, а также за изготовление порнографии; по данным СМИ, речь идет об экс-участнике реалити-шоу "Дом-2" Романе Карамышеве, сообщил Борисоглебский городской суд Воронежской области.
Уточняется, что мужчина обвиняется в незаконном распространении в СМИ сведений о частной жизни бывшей супруги, составляющих ее личную тайну. Кроме того, мужчина обвиняется в незаконном изготовлении и распространении в СМИ и интернете порнографических материалов, отмечает суд.
"Так же К. совершил умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.
Помощник председателя Борисоглебского городского суда Виктор Лысенко пояснил РИА Новости, что не имеет права раскрывать личные данные обвиняемого.
"Сейчас заявлены закрытые предварительные слушания по делу. Возможно, и процесс будет закрытый, потому что это связано с личной, семейной тайной", — отметил Лысенко.