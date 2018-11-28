С.ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил руководство ОСК и Минпромторга разобраться в случившемся накануне пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" и доложить ему по итогам.

"Я просил бы со всем этим разобраться и мне лично доложить. Денис Валентинович (Мантуров, глава минпромторга — ред.) и вас, и, конечно, руководство ОСК, ну вообще всех, кто причастен к этому вопросу",- сказал Медведев на совещании по вопросу строительства атомного ледокольного флота.

Медведев отметит, что тема обеспечения и соблюдения техники безопасности имеет большое значение вне зависимости от того, о какой сфере идёт речь.

"Все эти происшествия, и вчера которое случилось, понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чём виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовались или ещё чего-то там, но в любом случае — это ответственность руководства",- сказал премьер.

Пожар на ледоколе произошел примерно в 19.00 27 ноября. Было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в 22.15 — полностью ликвидирован. В результате произошедшего пожара пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела, в связи с чем госпитализирован в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.