С.ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил руководство ОСК и Минпромторга разобраться в случившемся накануне пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" и доложить ему по итогам.
Медведев отметит, что тема обеспечения и соблюдения техники безопасности имеет большое значение вне зависимости от того, о какой сфере идёт речь.
"Все эти происшествия, и вчера которое случилось, понятно, что надо разбираться, надо смотреть, кто в чём виноват, какие грузы привезли, какие виды топлива использовались или ещё чего-то там, но в любом случае — это ответственность руководства",- сказал премьер.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.