КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Суд в кузбасском Анжеро-Судженске приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который украл из магазина одежду и туалетные принадлежности, готовясь попасть в исправительную колонию за ранее совершенные кражи, сообщает в среду региональный главк МВД.
Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель, который уже являлся фигурантом семи уголовных дел за совершение краж, общая сумма ущерба по которым достигла 110 тысяч рублей.
"Злоумышленник пояснил, что готовился к вынесению приговора. Полагая, что ему будет назначено наказание в виде реального лишения свободы, рецидивист проник в торговую точку, где запасся туалетными принадлежностями и одеждой", — сообщили в ГУМВД.
Изучив материалы дела, суд признал молодого человека виновным в совершении восьми краж и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.