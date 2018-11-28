КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Суд в кузбасском Анжеро-Судженске приговорил к пяти годам лишения свободы местного жителя, который украл из магазина одежду и туалетные принадлежности, готовясь попасть в исправительную колонию за ранее совершенные кражи, сообщает в среду региональный главк МВД.

По данным ведомства, вор-рецидивист пробрался ночью в торговую точку и похитил различные товары на сумму около 15 тысяч рублей. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что злоумышленник проник в торговый зал, повредив одно из окон здания.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель, который уже являлся фигурантом семи уголовных дел за совершение краж, общая сумма ущерба по которым достигла 110 тысяч рублей.

"Злоумышленник пояснил, что готовился к вынесению приговора. Полагая, что ему будет назначено наказание в виде реального лишения свободы, рецидивист проник в торговую точку, где запасся туалетными принадлежностями и одеждой", — сообщили в ГУМВД.

Изучив материалы дела, суд признал молодого человека виновным в совершении восьми краж и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.