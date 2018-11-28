В Рослесхозе назвали количество лесных пожаров в 2018 году

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Почти 10 тысяч лесных пожаров зарегистрированы в России в 2018 году, сообщил в среду заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Николай Кротов на совещании "Актуальные вопросы соблюдения прав граждан при управлении лесами".

В совещании в среду принимают участие представители, в частности, Минприроды, Минэкономразвития, МЧС, Рослесхоза, Росприроднадзора.

"По состоянию на сегодняшнее число в России зарегистрировано 9,9 тысячи лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, — 3,2 миллиона гектаров", — заявил он.

Ранее отмечалось, что показатели 2018 года и по количеству, и по площади пожаров находятся на уровне средних за пять лет. Так, площадь лесных пожаров в России в 2017 году составила 1,4 миллиона гектаров, что на 44% меньше по сравнению с 2016 годом. Количество пожаров в прошлом году в лесном фонде составило 9,2 тысячи.