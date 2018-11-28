Железнодорожники не подтвердили информацию об эвакуации на Киевском вокзале

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Эвакуация на Киевском вокзале не проводилась, он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД в среду.

Ранее в среду представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал уже 12 крупных торговых центров и Киевского вокзала в Москве эвакуируют после анонимных звонков с угрозой "минирования".

"На Киевском вокзале эвакуации нет. Он работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе дирекции.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.