СК выясняет обстоятельства гибели рабочего на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту гибели рабочего на шахте "Разрез Инской", сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным следствия, тело 33-летнего рабочего обнаружили в горной выработке во вторник.

"По предварительной информации, рабочий, находясь в горной выработке, попытался перейти через конвейерную ленту в неположенном месте. Однако оступился, и его затянуло в барабан ленты. Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность", — говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти потерпевшего. Также следователи изучат должностные инструкции и проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности и соблюдал ли он эти требования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заверили в ведомстве.