НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Ведущий инженер отдела строительного контроля департамента капстроительства Российского федерального ядерного центра в Сарове подозревается в вымогательстве и получении взятки в размере 1 миллион рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 21 ноября ведущий инженер по надзору за строительством отдела строительного контроля департамента капитального строительства Российского федерального ядерного центра вымогал взятку в 1 миллион рублей у замдиректора по производству ОП "Саров" АО "Электрон" (инжиниринговая компании в составе ядерного оружейного комплекса ГК "Росатом"), угрожая отказать в подписании актов выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 года и в последующие месяцы.

"27 ноября обвиняемый получил взятку в виде денег в сумме 1 миллион рублей за утверждение актов выполненных работ за октябрь-ноябрь в рамках госконтракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядерного центра. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.