В Чувашии фура сбила инспектора ГИБДД

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноя — РИА Новости. Сотрудника ГИБДД госпитализировали после того, как его сбила фура в Ядринском районе Чувашии, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел на 574-м километре трассы М-7 "Волга". Водитель грузового Mercedes-Benz наехал на стоящую Lada Largus и находившегося возле нее инспектора.

"Как пояснил предполагаемый виновник ДТП, житель республики Татарстан, он уходил от столкновения с другим транспортным средством и взял вправо, после чего, несмотря на торможение, не смог избежать наезда. Старший лейтенант полиции в это время проверял документы у водителя легкового авто", — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, состояние полицейского врачи оценивают как удовлетворительное.