Приговор по делу экс-судьи об афере с землями Цапок огласят 7 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости. Ростовский областной суд назначил на 7 декабря оглашение приговора по делу бывшей судьи арбитражного суда области Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошенничестве на 40 миллионов рублей с землями фирмы Надежды Цапок в Краснодарском крае, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.

"Провозглашение приговора по уголовному делу в отношении Светланы Мартыновой запланировано на 7 декабря, 11.00", — сказала она.

В последнем слове в среду Мартынова вину не признала, факты передачи ей денег отрицает, просила суд оправдать ее.

По версии следствия, в 2011–2012 годах Светлана Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 миллионов рублей за содействие в приобретении права на земельные участки сельхозназначения на территории Кущевского района Краснодарского края, принадлежащие фирме Цапок ООО "Артекс-Агро". Взятые на себя обязательства она не выполнила, оформив землю на третьих лиц, состоящих с ней в близком знакомстве и родстве, считают следователи.

Длительное время Мартынова игнорировала вызовы следователя, не являясь на допросы без уважительных причин. В связи с этим ей было заочно предъявлено обвинение, и она объявлена в федеральный розыск. Ее задержали в Москве и доставили в Ростов-на-Дону. В июне прошлого года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество как самой обвиняемой, так и ее близких родственников. В июне Ростовский областной суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе прений прокурор попросил назначить Мартыновой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.