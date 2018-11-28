Приговор по делу экс-судьи об афере с землями Цапок огласят 7 декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 ноя — РИА Новости. Ростовский областной суд назначил на 7 декабря оглашение приговора по делу бывшей судьи арбитражного суда области Светланы Мартыновой, обвиняемой в мошенничестве на 40 миллионов рублей с землями фирмы Надежды Цапок в Краснодарском крае, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Дина Боброва.
В последнем слове в среду Мартынова вину не признала, факты передачи ей денег отрицает, просила суд оправдать ее.
По версии следствия, в 2011–2012 годах Светлана Мартынова получила от двух предпринимателей более 40 миллионов рублей за содействие в приобретении права на земельные участки сельхозназначения на территории Кущевского района Краснодарского края, принадлежащие фирме Цапок ООО "Артекс-Агро". Взятые на себя обязательства она не выполнила, оформив землю на третьих лиц, состоящих с ней в близком знакомстве и родстве, считают следователи.
В ходе расследования уголовного дела был наложен арест на движимое и недвижимое имущество как самой обвиняемой, так и ее близких родственников. В июне Ростовский областной суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе прений прокурор попросил назначить Мартыновой восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей.