В Сургуте мужчина с неизвестными емкостями в руках пытался ограбить банк

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Мужчина пытался ограбить отделение банка в Сургуте (ХМАО), держа в руках неизвестные емкости, полиция ищет злоумышленника, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

Ведомство уточняет, что инцидент произошел днем в среду. В отделение одного из банков вошел мужчина, передав сотруднице записку.

"Дословно не можем сказать, что было в записке. Потребовал передать ему деньги. Женщина нажала "тревожную" кнопку, он убежал. В руках у него были какие-то емкости, предварительно, это какие-то бутылки", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя УМВД, правоохранительные органы в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия.