Из московских ТЦ эвакуировали почти четыре тысячи человек

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Около 4 тысяч человек уже эвакуированы из торговых центров в Москве после анонимных звонков с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проведении эвакуации в 12 ТЦ Москвы, в том числе "Горбушкин двор", "Электроника на Пресне", "Капитолий" и "Мегаполис", из-за анонимных звонков о "минировании".

"Уже эвакуировано 3,75 тысячи человек, из них 1,5 тысячи из ТЦ "Гагаринский"", — сказал собеседник агентства.

Последняя волна телефонного терроризма в России пришлась на осень 2017 года. Всего было эвакуировано около 350 тысяч человек из тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.