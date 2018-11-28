В Наро-Фоминске отстранили от работы тренера, ударившего ребенка

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Приказом московского областного отделения Федерации кудо России тренер Иван Кирилко, ударивший на занятиях ребенка ногой, был отстранен от тренерской деятельности, а занятия в секции по кудо прекращены, сообщается на сайте Министерства спорта и физической культуры Московской области.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Наро-Фоминске тренер спортивной секции применил по отношению к ребенку физическую силу, чтобы наказать мальчика за ошибку. Следователи по результатам проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года тренер во время тренировки нанес удар ногой в область головы девятилетнему мальчику. Подозреваемый задержан.

Как сообщает пресс-служба Минспорта области, с сентября 2014 года тренер Иван Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО "Федерация кудо России" в Наро-Фоминском городском округе. Официальной аккредитации Министерства спорта России эта федерация так и не получила. В 2014 году Кирилко учредил ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, в которой он сам и тренировал. Тренировки проходили в частном зале, который арендовал Кирилко. Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был отстранен от тренерской деятельности, занятия в секции были прекращены.

"Случаи, когда педагог, а тренер в детской секции относится именно к этой категории специалистов, применяет физическую силу к воспитаннику – недопустимы, — отметил министр спорта Московской области Роман Терюшков. — Но, к сожалению, такие факты случаются. В спортивной отрасли Московской области мы внимательно следим за методами воспитания, которые применяют тренеры областных спортивных школ. Секция кудо, о которой идёт речь, было открыта тренером как частным лицом. Никаких соответствующих проверок ни компетенция тренера, ни условия занятий, ни программа не проходили".

"И в таких случаях родителям детей важно понимать, куда они отдают своего ребёнка, кто будет нести ответственность за его здоровье. Частные коммерческие школы зачастую совсем не соответствуют минимальным требованиям как в части профессиональных навыков тренерского штаба, так и в части элементарных мер безопасности. Стоит четко понимать зону ответственности: в данном случае деятельность секции курировала "Федерация кудо России" и именно ее представители должны контролировать все, что происходит в стенах созданных ею спортивных школ, секций, клубов", — добавил министр спорта области.