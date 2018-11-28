В Нижнем Тагиле ищут подростка, закидавшего снегом Вечный огонь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Полиция устанавливает личность подростка, который потушил Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее городской портал "Все новости" сообщил, что ребенок закидал снегом Вечный огонь, в результате чего пламя погасло. При этом отмечалось, что мать мальчика, которая была с ним в момент инцидента, не пресекла его действия. Соответствующее видео, снятое камерами наружного наблюдения, опубликовано в сообществе портала в социальной сети "ВКонтакте".

"Представители МВД отрабатывают на причастность к этому инциденту несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, лиц, склонных к такого рода поступкам. Участковые уполномоченные опрашивают жильцов близлежащего жилого сектора на предмет установления возможных очевидцев и свидетелей. Очевидно в этой ситуации, что подросток, совершивший этот поступок, явно не получил в своей семье должного воспитания, что и привело к подобному инциденту", – сказал Горелых.