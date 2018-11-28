Суд закрыл процесс по разделу имущества между Грудининым и его бывшей женой

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы в среду закрыл процесс по иску о разделе совместно нажитого имущества между экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым и его бывшей женой Ириной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил удовлетворить ходатайство ответчика", — сказала судья.

После этого заседание продолжилось в закрытом режиме.

Юристы Грудинина подали ходатайство о закрытии судебного процесса, так как ответчик — публичное лицо, сторона истца Ирины Грудининой возражала, поскольку "пресса должна знать обстоятельства дела".

Ранее Ирина Грудинина подавала иск в Видновский суд по месту прописки бывшего мужа, однако сторона ответчика просила перенести рассмотрение дела в Никулинский суд, поскольку Грудин изменил прописку сразу после развода.

Адвокат Елена Бойцова отказалась сообщать, на какое именно имущество и в каком количестве претендует Грудинина, отметив, что окончательно позиция будет сформирована после установления всего имущества экс-супругов.