На Кубани в результате дождей подтоплены два моста

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Движение транспорта через подтопленные в результате дождей в Северском районе мосты приостановлено, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В муниципальном образовании Северский район в результате подъема уровня воды в реке Шебш произошло подтопление и перелив воды через два автомобильных моста на автодорогах, ведущих в село Тхамаха и в станицу Ставропольская. На подтопленных участках движение транспорта временно приостановлено. На мосту на ст. Ставропольскую производятся работы по расчистке затора, образовавшегося под мостом", — говорится в сообщении.

Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространил экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Утром среды ведомство сообщило о приведении сил и средств в повышенную готовность.