Прокуратура ЯНАО сообщила детали об инциденте с упавшей в кипяток женщиной

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Работник ЖКХ в городе Надым, где произошла коммунальная авария, предложил жильцам самостоятельно убрать декоративные конструкции на придомовой территории, из-за этого в яму с кипятком упала женщина, сообщает в среду прокуратура ЯНАО.

Надзорное ведомство в воскресенье сообщало, что в Надыме рядом с многоквартирным домом произошла авария на сетях теплоснабжения, в результате которой в яму с кипятком провалилась местная жительница. Женщина, как уточнялось, упала туда во время уборки декоративных конструкций с придомовой территории. Она получила термический ожог 40% тела.

"Начальник цеха теплоснабжения ресурсоснабжающей организации, прибывший к месту порыва, не только не организовал установку ограждения, но и предложил жильцам дома самостоятельно убрать декоративные конструкции с земельного участка, после чего покинул место аварии, что повлекло причинение вреда здоровью жительницы многоквартирного дома", — сообщает прокуратура.

При этом надзорный орган не согласился с информацией коммунальщиков, распространенной рядом СМИ, о том, что представители компании оперативно оказались на месте аварии. Как подчеркнули в ведомстве, работники предприятия, эксплуатирующего сети теплоснабжения, прибыли к жилому дому только через 2 часа после поступившего сообщения.

Директору филиала "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе прокуратура внесла представление, в котором среди прочих поставлен вопрос о привлечении виновных к ответственности.