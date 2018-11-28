Суд в закрытом режиме рассмотрит дело "ивантеевского стрелка"

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ивантеевский суд Подмосковья в закрытом режиме приступил к слушаниям по делу девятиклассника, устроившего стрельбу в ивантеевской школе, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката несовершеннолетнего подсудимого, которое поддержали и другие участники процесса.

Как ожидается, на первом слушании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимый выскажет свое отношение к нему, затем суд перейдет к исследованию доказательств и допросу свидетелей. Как сообщил РИА Новости защитник обвиняемого, процесс займет не менее полугода.

Он добавил, что пока никаких исков по делу не заявлено. Но у потерпевших, которых на заседание пришло несколько десятков, есть возможность заявить иски о компенсации позднее.

В подмосковной Ивантеевке 5 сентября прошлого года девятиклассник 2002 года рождения во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.

Подросток был задержан, в его отношении сначала было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств", а затем следователи дополнительно квалифицировали его действия как "покушение на убийство". Также в связи с инцидентом заведено дело о халатности, прокуратура инициировала проверку в отношении органов профилактики.

Соседи "ивантеевского стрелка" рассказали РИА Новости, что тот всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщили, что задержанный систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство школы никак на это не реагировало.