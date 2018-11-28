В Краснодаре дождь подтопил несколько улиц

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Ряд улиц оказались подтоплены в Краснодаре из-за дождя, который идет с ночи, специалисты ведут работы по ликвидации подтоплений, сообщает мэрия.

"После продолжительного дождя в ночь на 28 ноября в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь обращений о подтоплениях проезжей части улиц", — информирует администрация Краснодара.

Отмечается, что на 9.00 мск заявки, поступившие в течение ночи, были отработаны.

"В настоящее время ведутся работы по ликвидации подтоплений на улицах Уральской, Российской, Дежнёва, Петра Метальникова, Героев-Разведчиков, Ярославского, Фадеева, Демченко, Митинской в поселке Российском", — информирует администрация Краснодара. Отмечается, что общественный транспорт в городе работает в обычном режиме.

Согласно прогнозу Краснодарского гидрометцентра, до вечера среды в кубанской столице ожидается дождь, временами сильный.

Во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространил экстренное предупреждение до 30 ноября об ухудшение погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Утром среды ведомство сообщило о приведении сил и средств в повышенную готовность.