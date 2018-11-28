СК начал проверку информации о подожженном подростке на красноярском катке

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Красноярские следователи начали проверку после видео в местных СМИ о подростке, которого на катке подожгли знакомые, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю.

Ранее в группе "Я живу [в] Красноярске" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где подросток на коньках охвачен огнем. Его друзья пытаются сбить пламя при помощи огнетушителя. В описании к ролику сообщается, что происшествие произошло на стадионе "Рассвет".

Местные СМИ пишут, что дети так забавлялись. В краевой полиции начали проверку и поиск молодых людей. С заявлением в полицию по факту никто не обращался. В минздраве региона информацией о пострадавших в таком инциденте не располагают.

"В Октябрьском районе краевого центра проводится проверка по факту инцидента на катке стадиона "Рассвет", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают личности и возраст подростков, а также все иные сопутствующие обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.