В саратовском ГУМЧС не комментируют данные о задержании начальника главка

САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Пресс-служба главного управления МЧС по Саратовской области не комментирует сообщения о задержании начальника главка Игоря Качева.

Ранее депутат саратовской областной думы Николай Бондаренко сообщил, что начальник главка МЧС России по Саратовской области задержан по подозрению в коррупции. Как сообщили ряд местных СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в здании областного ГУМЧС проводятся следственные действия.

"Мы не комментируем эту ситуацию", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС.

В региональном управлении СК РФ заявили агентству, что областное управление не участвует в мероприятиях в главке МЧС.

В пресс-службе областного УФСБ также не подтвердили и не опровергли РИА Новости информацию о задержании Качева. "Нет информации на данный счет пока что", — сказала собеседница агентства.