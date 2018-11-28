САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости. Пресс-служба главного управления МЧС по Саратовской области не комментирует сообщения о задержании начальника главка Игоря Качева.
"Мы не комментируем эту ситуацию", — сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС.
В региональном управлении СК РФ заявили агентству, что областное управление не участвует в мероприятиях в главке МЧС.
В пресс-службе областного УФСБ также не подтвердили и не опровергли РИА Новости информацию о задержании Качева. "Нет информации на данный счет пока что", — сказала собеседница агентства.