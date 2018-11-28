В Петербурге мужчина получил ранение при стрельбе после ДТП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Один из участников ДТП в Санкт-Петербурге пострадал в результате стрельбы из травматического оружия, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полиция расследует дорожный конфликт, в результате которого один из участников получил тяжелое травматическое ранение", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вечером 27 ноября в полицию Красногвардейского района из больницы поступило сообщение о госпитализации в тяжелом состоянии 39-летнего мужчины с ранением головы.

"Было установлено, что около 18 часов у дома 7 по проспекту Косыгина между потерпевшим, который управлял автомобилем "Пежо", и неустановленным водителем иномарки произошел дорожный конфликт. Злоумышленник, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в голову водителю "Пежо". Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу", — сказано в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.