Ледокол "Виктор Черномырдин", где произошел пожар, был застрахован

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Строящийся дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", на котором произошел пожар, застрахован в САО "ВСК", сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".

"Ледокол "Виктор Черномырдин" застрахован в САО "ВСК", застрахованы все риски", — сказала собеседница агентства, не уточнив страховую сумму.

Пожар произошел примерно в 19.00 27 ноября. Было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в 22.15 — полностью ликвидирован. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти в ходе несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.

В результате произошедшего пожара пострадал работник предприятия, находившийся на борту судна, его госпитализировали.