В Бурятии "черный лесоруб" напал на полицейского, отказавшегося от взятки

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. "Черный лесоруб" напал в бурятской тайге на полицейского за отказ брать взятку незаконно срубленной древесиной, сообщается на сайте регионального главка СК.

Ведомство сообщает, что полицейский с дружинником находились ночью в засаде для обнаружения на одной из делян в тайге Прибайкальского района Бурятии "черных лесорубов". Рано утром к участку подъехали машины, трактор и началась погрузка спиленных стволов деревьев в грузовик. Сотрудник вышел из машины и начал составлять документы о незаконной рубке.

Тогда один из лесорубов, который руководил всеми, предложил полицейскому забрать половину древесины на сумму 70 тысяч рублей. Полицейский отказался, после чего мужчина набросился на стража порядка с кулаками. Следом за этим он попытался скрыться, но был задержан.

"В Прибайкальском районе задержан мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и применении к нему насилия после отказа принять вознаграждение", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Обвиняемый арестован, а в отношении остальных лесорубов осуществляется уголовное преследование за незаконную рубку.