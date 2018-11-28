В Бурятии "черный лесоруб" напал на полицейского, отказавшегося от взятки

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. "Черный лесоруб" напал в бурятской тайге на полицейского за отказ брать взятку незаконно срубленной древесиной, сообщается на сайте регионального главка СК.
Тогда один из лесорубов, который руководил всеми, предложил полицейскому забрать половину древесины на сумму 70 тысяч рублей. Полицейский отказался, после чего мужчина набросился на стража порядка с кулаками. Следом за этим он попытался скрыться, но был задержан.
"В Прибайкальском районе задержан мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции и применении к нему насилия после отказа принять вознаграждение", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
Обвиняемый арестован, а в отношении остальных лесорубов осуществляется уголовное преследование за незаконную рубку.