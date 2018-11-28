Подводный аппарат Falcon приступил к поискам пропавшего на Байкале катера

ИРКУТСК, 28 ноя – РИА Новости. Водолазы и судно, оборудованное телеуправляемым подводным аппаратом Falcon, приступили к поискам катера, затонувшего во время шторма на Байкале, сообщает ГУМЧС региона.

Ранее сообщалось, что в Ольхонском районе Иркутской области сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ ведут поиски пропавшего в воскресенье катера, на борту которого находились четверо мужчин. По данным спасателей, катер опрокинулся во время штормового ветра. Один из пассажиров успел позвонить родственникам и сообщить о ЧП. В ходе поисковой операции 26 и 27 ноября на берегу были обнаружены тела двух мужчин.

"На сегодня запланирована работа двух наземных групп в районе мыса Зундук и населенного пункта Песчаная и спасателей-водолазов на акватории озера Байкал. Катер "Виталий Тихонов" оборудован локатором бокового обзора и телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом Falcon, позволяющими обнаруживать затонувшие объекты на большой глубине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поиске принимают участие 25 человек и пять единиц техники. Оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ поводит следственные мероприятия в рамках заведенного уголовного дела.