На трассе под Оренбургом столкнулись грузовик и легковушка

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Грузовой автомобиль Scania в условиях снегопада столкнулся с легковой машиной Volkswagen на трассе в Оренбургской области, пять человек погибли, ещё двое ранены, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД.

"Сегодня в 11:20 на 52 км а/д "Оренбург — Акбулак" водитель грузового автомобиля Scania в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с Volkswagen Sharan. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автомобиля Volkswagen погибли", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажир легковушки и водитель грузовика получили телесные повреждения и были госпитализированы.