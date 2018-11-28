Дело бросившей венок в Вечный огонь школьницы в Златоусте направили в суд

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 14-летней школьницы из города Златоуст Челябинской области, бросившей венок в Вечный огонь, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 24 октября вечером несколько подростков находились на территории комплекса "Мемориал Славы" в Златоусте, где установлен монумент Вечный огонь. Две девушки, одна из которых обучалась в кадетском классе, бросили в Вечный огонь венок. Кроме того, подростки фотографировались на фоне сгорающего венка и прикуривали от него, а позже одна из девочек выложила эти фото на своей страничке в Instagram, добавила прокуратура. Также вместе с девочками был 16-летний школьник, который не участвовал в "развлечениях".

"Прокуратурой города Златоуста направлено в суд уголовное дело по обвинению 14-летней школьницы в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм)", — говорится в сообщении.

Максимальная санкция данной статьи предусматривает арест на срок до 3 месяцев, уточняется в сообщении.

К уголовной ответственности привлечена одна девочка, достигшая 14-летнего возраста, вторая девочка не достигла возраста уголовной ответственности, в настоящее время она отчислена из класса кадетов-спасателей, поясняется в сообщении.

Прокуратура добавляет, что учащаяся кадетского класса ранее участвовала в параде Победы, несла "Вахту памяти" на мемориале. Обе девочки проживают в обычных семьях, обучаются в школе, в идеологических организациях не состоят.