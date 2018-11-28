Под Красноярском один человек погиб в ДТП с участием школьного автобуса

КРАСНОЯРСК, 28 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, трое травмированы при столкновении грузовика и школьного автобуса в Нижнеингашском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.

"В семь утра на 1160 километре водитель школьного автобуса, в котором не было детей, не предоставил преимущество грузовику Nissan, в результате чего произошло столкновение. Водитель грузовика скончался, его пассажир получила травмы. Водитель автобуса и женщина-пассажир, которая предварительно должна была сопровождать детей, тоже получили травмы", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Состояние пострадавших уточняется.