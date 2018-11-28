САРАТОВ, 28 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова во вторник изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест депутату областной думы Андрею Беликову, который обвиняется в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.

Волжский райсуд Саратова 3 августа заключил Беликова под стражу сроком на два месяца — до 2 октября, затем этот срок был продлен до 2 декабря.

"Ему изменили меру пресечения на домашний арест на два месяца — до 27 января 2019 года включительно", — сказала собеседница агентства.

Ранее в отношении Беликова возбудили дело по статье УК РФ "мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, депутат в 2014-2017 годах предоставлял в министерство соцразвития области ложные сведения о том, что АО "Автокомбинат-2", где Беликов является гендиректором, на свои средства осуществляло перевозки льготников, в то время как у предприятия не было для этого транспорта и водителей.

Следователи считают, что на основании ложных сведений депутат получил 450 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета, часть из которых распределил между предпринимателями, фактически осуществлявшими пассажирские перевозки при отсутствии законных на то оснований, еще 15 миллионов рублей фигурант дела похитил.

По данным СК РФ, позднее следователи возбудили в отношении Беликова дело о коммерческом подкупе, связанном с получением 5,3 миллиона рублей от двух саратовских предпринимателей за передачу им права на осуществление городских пассажирских перевозок по определенным автобусным маршрутам. Депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

"Единая Россия" в связи с уголовным преследованием Беликова заявила о приостановлении его членства в партии.