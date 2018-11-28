В Хабаровске автобус врезался в световую опору

ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Автобус с пассажирами в среду врезался в световую опору в центре Хабаровска, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Хабаровскому краю.

"Авария произошла утром в среду рядом с перекрестком улицы Волочаевская и Уссурийского бульвара. Автобус на подъеме с бульвара врезался в световую опору. По предварительным данным, пострадали четыре человека, они отправлены в больницу на обследование", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД.