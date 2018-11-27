Росгвардия опровергла данные о связях с устроившим драку в Мытищах мужчиной

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Росгвардия опровергает родственные связи главы управления разведки ведомства с задержанным за избиение в фитнес-клубе в Мытищах мужчиной. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка МВД агентству рассказали, что полиция задержала мужчину 1980 года рождения, устроившего драку в фитнес-клубе в подмосковных Мытищах, в результате которой его оппонент был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Некоторые СМИ и Telegram-каналы, в свою очередь, сообщали, что задержанный якобы является племянником начальника управления разведки Росгвардии Казимира Боташева.

"Данный мужчина ни к кому из Росгвардии, в том числе к Казимиру Боташеву, никакого отношения не имеет", — заверил Грибакин.