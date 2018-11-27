Врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших при пожаре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Один из пострадавших при пожаре на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге госпитализирован в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель городской станции скорой медицинской помощи.

"Один из пострадавших в состоянии средней тяжести. Он госпитализирован с ожогами в одну из городских больниц", — сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. При пожаре пострадали два человека. Возгорание происходит на второй и третьей палубах судна. В 21.10 объявлена ликвидация открытого горения на 300 квадратных метрах.