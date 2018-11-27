Площадь пожара на ледоколе в Петербурге составила 300 "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя — РИА Новости. Площадь пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" составляет 300 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

"В ходе проведения разведки пожара обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящего дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара в настоящее время составляет 300 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Ранг пожара повышен до третьего. В настоящее время сведений о пострадавших не поступало.