Суд обязал адвоката Третьякова вернуть НПО Лавочкина 308 миллионов рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по иску областной прокуратуры признал незаконным ряд договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом Игорем Третьяковым и обязал адвоката вернуть предприятию полученные по этим договорам более 308 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Третьякова в суде адвокат Адам Ужахов.

"Суд признал недействительными все договоры, по своей инициативе применил последствия недействительности сделок в виде обязания Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей", — сказал Ужахов. Он уточнил, что на решение суда первой инстанции будет подана апелляция.

Иск поступил в арбитраж в августе. В нем надзорное ведомство в интересах государства в лице Росимущества и Роскосмоса заявило требования о признании сделок недействительными и взыскании с адвоката Третьякова более 300 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу НПО.

В Генпрокуратуре, комментируя подачу иска, ранее сообщили, что основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с предприятия под видом оплаты юруслуг. Было выявлено, что привлеченный адвокат никаких услуг в действительности не оказывал. Также в Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время идет расследование уголовного дела по факту хищения средств НПО им. Лавочкина.

Третьими лицом к арбитражному процессу, как указано в карточке дела, привлечен Сергей Лемешевский, бывший гендиректор НПО и депутат Мособлдумы. Он вместе еще с двумя фигурантами – Третьяковым и руководителем дирекции правового обеспечения НПО Екатериной Аверьяновой — обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — на 330 миллионов рублей. Всем им грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.