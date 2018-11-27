Суд обязал адвоката Третьякова вернуть НПО Лавочкина 308 миллионов рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Московской области по иску областной прокуратуры признал незаконным ряд договоров на оказание юридических услуг между АО "НПО им. Лавочкина" и адвокатом Игорем Третьяковым и обязал адвоката вернуть предприятию полученные по этим договорам более 308 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель Третьякова в суде адвокат Адам Ужахов.
Иск поступил в арбитраж в августе. В нем надзорное ведомство в интересах государства в лице Росимущества и Роскосмоса заявило требования о признании сделок недействительными и взыскании с адвоката Третьякова более 300 миллионов рублей неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в пользу НПО.
В Генпрокуратуре, комментируя подачу иска, ранее сообщили, что основанием для обращения в суд послужили результаты прокурорской проверки информации о фактах неправомерного выведения денежных средств с предприятия под видом оплаты юруслуг. Было выявлено, что привлеченный адвокат никаких услуг в действительности не оказывал. Также в Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время идет расследование уголовного дела по факту хищения средств НПО им. Лавочкина.
По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО, а общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.