Суд в Крыму арестовал командира украинского бронекатера "Бердянск"

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

Один из задержанных моряков с корабля ВМС Украины у Киевского районного суда Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, задержанного при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в Симферополе во вторник избирает меру пресечения для 12 из 24 задержанных украинских моряков. Подсудимых доставили в Симферополь из Керчи.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — сказал судья Андрей Долгополов. Мокряк в зале суда сообщил, что является командиром катера "Бердянск". "Звание лейтенант" — подчеркнул он.

Ранее суд арестовал на два месяца офицера Вооруженных сил Украины Сергея Попова и семерых украинских моряков — Владимира Варимеза, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Владислава Костышина.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.

Командир бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк в 2017 году в эфире телеканала ТСН обещал уничтожать корабли противника с помощью тактики "Волчья стая", подразумевающей атаку одного большого судна несколькими катерами. Термин "Волчья стая" первоначально применялся немецкими подводниками во время Второй мировой войны.

О других громких случаях нарушения морской и воздушной границы СССР и России читайте в справке РИА Новости>>