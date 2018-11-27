Суд в Крыму арестовал офицера ВСУ Сергея Попова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца офицера Вооруженных сил Украины Сергея Попова, задержанного в составе экипажа трех украинских кораблей при нарушении госграницы РФ в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд считает, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова обосновано и подлежит удовлетворения. Попов обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным пересечением государственной границы, за которое предусмотрено наказание и лишение свободы сроком до шести лет. Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", — сказал судья Андрей Долгополов.
Судья подчеркнул, что к делу также приобщено постановление о предъявленном обвинении.
"Мой подзащитный является офицером Вооруженных сил Украины", — сказала адвокат.
Попов в зале суда сообщил, что в Крыму у него проживают друзья и родственники, он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год.
Ранее суд арестовал на два месяца семерых украинских моряков: Владимира Варимеза, Юрия Будзыло, Владимира Терещенко, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Владислава Костышина.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении государственной границы.