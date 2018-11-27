СК возбудил два дела после нападения на диппредставительства на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два дела по факту нападений на российские дипломатические представительства на Украине, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 25-26 ноября неустановленные лица с целью осложнения отношений между Украиной и РФ напали на здание посольства России в Киеве. Отмечается, что нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.
"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом. Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений", — добавила Петренко.