СК возбудил два дела после нападения на диппредставительства на Украине

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил два дела по факту нападений на российские дипломатические представительства на Украине, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления… "нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой", — сказала она.

По данным следствия, 25-26 ноября неустановленные лица с целью осложнения отношений между Украиной и РФ напали на здание посольства России в Киеве. Отмечается, что нападавшие забросали его территорию дымовыми шашками и другими пиротехническими изделиями.

Кроме того, 26 ноября радикалы совершили аналогичное нападение на здание Генконсульства РФ в Харькове. В результате их действий был нарушен нормальный порядок работы российского загранучреждения.

"Здания посольств и их имущество пользуются международной защитой и иммунитетами в соответствии с нормами международного права, и, безусловно, нападавшие были осведомлены об этом. Следственный комитет принимает все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этих преступлений", — добавила Петренко.